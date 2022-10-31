Стоимость аренды элитных коттеджей в Подмосковье снизилась

О снижении стоимости аренды элитных коттеджей в Подмосковье сообщает РБК со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании NF Group. Специалисты связывают это с валютными колебаниями.

«По итогам третьего квартала 2022 года средняя стоимость аренды элитных коттеджей в Московской области снизилась на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,1 миллиона рублей в месяц. Это снижение обусловлено валютными колебаниями, так как 20 процентов лотов экспонируется в иностранной валюте», — сообщает NF Group.

По данным аналитиков, стоимость аренды 30 процентов элитных подмосковных коттеджей составляет сейчас 400-600 тысяч рублей в месяц. По 20 процентов предложения приходится на коттеджи стоимостью 600-800 тысяч рублей в месяц и 1,5-3 миллиона рублей в месяц. 17 процентов коттеджей в области можно арендовать за 1-1,5 миллиона рублей в месяц, 9 процентов — за 0,8-1 миллион рублей в месяц, 4 процента — более чем за 3 миллиона рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в рейтинге стоимости пригодных для круглогодичного проживания домов и коттеджей Москву обогнал только один регион России. Специалисты провели исследование по всем регионам страны, включая города федерального значения.