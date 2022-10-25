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22:33, 25 октября 2022
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В Москве резко выросли скидки на один тип жилья

В Москве резко выросли скидки на один тип жилья
Фото: Andrey Rudakov / Getty Images

В Москве после 21 сентября резко выросли скидки на вторичное элитное жилья. Об этом «РБК-Недвижимости» рассказали аналитики CEO компании Apple Real Estate.

«Продать дорогую квартиру становится заметно сложнее. Как результат — растущие скидки от цены экспонирования, которые требуют реальные покупатели», — отметили в компании Intermark Real Estate.

Эксперты отметили, что в третьем квартале 2022 года средняя скидка на вторичные элитные квартиры в столице составила 5,5 процента, что почти в два раза больше показателя прошлого года, где скидки на жилье в средне были 2,7 процента.

В компании Intermark Real Estate также отметили, что при средней стоимости квартир бизнес-класса в Москве в 110 миллионов рублей, размер максимальных скидок в 20 процентов при продаже может достигать в рублевом эквиваленте 20–25 миллионов рублей.

Ранее были названы районы Москвы с самой дорогой арендой элитной недвижимости.

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