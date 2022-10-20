Названы районы Москвы с самой дорогой арендой элитной недвижимости

Районы Москвы с самой дорогой арендой элитной недвижимости называет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков компании Intermark Real Estate (ранее Savills).

«Самые дорогие элитные арендные квартиры в Москве расположены в локации Арбат — Кропоткинская, где месячная ставка аренды составляет 409 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает локация Тверская — Кремль с показателем в 386 тысяч рублей, на третьей позиции — Фрунзенская с 355 тысячами рублей», — говорится в сообщении.

Замкнули первую пятерку локации Лубянка — Китай-город — Патриаршие пруды и Замоскворечье с арендой по 334 и 330 тысяч рублей соответственно. В десятку самых дорогих районов также вошли Цветной бульвар, Ленинградский проспект, Крылатское/Кунцево, Кутузовский проспект и Краснопресненская.

Ранее автор идеи комикса «Пес с Чистых. Путь к мечте» Михаил Домбровский назвал самым модным районом Москвы Покровку.