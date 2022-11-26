Жители столицы массово стали брать элитное жилье в рассрочку. Доля сделок в этом сегменте за год увеличилась в три с половиной раза. Об этом говорится в совместном исследовании агентства Intermark Real Estate и холдинга «РСТИ» (Росстройинвест), результаты которого появились в распоряжении «РБК-Недвижимости».

«Застройщики, проекты которых находятся на начальных стадиях реализации, не могут себе позволить предоставлять заметные скидки, поскольку в текущих условиях вынуждены закладывать дополнительные риски в ценообразование проектов», — рассказала ведущий менеджер по продажам новостроек Intermark Real Estate Анна Канясева.

Однако, чтобы привлечь покупателя, большинство девелоперов разрабатывают гибкие системы оплаты в виде отсрочек платежей и рассрочек — такие инструменты продаж становятся все более популярными.

По имеющейся информации, за прошедший год на рынке элитной недвижимости столицы более 70 процентов проходили с применением программ рассрочек и отсрочки платежей.

Ранее стало известно о «беспрецедентных скидках» на жилье в Москве.