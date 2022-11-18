Стало известно о «беспрецедентных скидках» на жилье в Москве

О «беспрецедентных скидках» застройщиков на жилье в Москве «Известям» стало известно в ходе разговора с аналитиками компании Est-a-Tet.

«Один из крупных застройщиков объявил о 30-процентной скидке в своих проектах, вслед за ним многие застройщики стали предлагать скидки в размере 20–25 процентов», — сообщили эксперты и добавили, что в ноябре скидки на недвижимость только увеличиваются.

Специалисты отметили, что в конце прошлого года размер дисконта в Москве при полной оплате или не субсидированной ипотеке составлял от двух до пяти процентов, в сентябре 2022 года этот показатель уже составлял семь-десять процентов, в октябре размер скидок увеличился в среднем до 10-15 процентов.

Как отмечают в Est-a-Tet, комфорт-классе доля проектов, в которых предлагаются скидки, составляет 74 процента, в бизнес-классе — 55 процентов, в премиум-классе — 24 процента, в элитном сегменте — два процента.

Ранее были названы округа Москвы с самым подешевевшим жильем.