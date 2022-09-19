Названы районы Москвы с самым подорожавшим элитным жильем на вторичном рынке

Районы Старой Москвы с самым подорожавшим с начала 2022 года элитным жильем на вторичном рынке назвал РБК со ссылкой на специалистов департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate.

Лидирующую позицию в рейтинге занял Пресненский район, где средняя цена за квадратный метр повысилась на 8,3 процента (с 927 тысяч до 1,004 миллиона рублей). На втором месте оказались Хамовники с 7,4 процента (средняя цена за квадратный метр сегодня — 1,213 миллиона рублей), на третьем — Арбат с 3,3 процента (990 тысяч рублей). В пятерку лидеров также вошли Тверской район с 2,9 процента (1,006 миллиона рублей) и Якиманка с 2,5 процента (1,43 миллиона рублей).

Максимальное снижение цены квадратного метра на вторичном рынке элитного жилья за прошедшие восемь месяцев 2022 года было зафиксировано в районе Цветного бульвара. Средняя стоимость там опустилась на 3,7 процента — до 856 тысяч рублей.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке элитного жилья всей Москвы составила в начале осени текущего года 1,05 миллиона рублей, что на три процента превышает показатель начала года.

Ранее были названы районы Старой Москвы с максимально подорожавшим элитным жильем на первичном рынке. Рейтинг возглавили Чистые пруды.