Стало известно об увеличении спроса на элитное жилье в Москве
РБК: спрос на аренду элитных квартир в 2023 году вырос на восемь процентов.
Об увеличении спроса на аренду элитного жилья в Москве сообщает РБК со ссылкой на аналитиков агентства Intermark Real Estate. Стало известно, что активность со стороны квартиросъемщиков растет на протяжении двух месяцев.
Аналитики уточнили, что спрос на элитные квартиры в начале 2023 года вырос на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. При этом спрос в феврале стал выше на те же восемь процентов по сравнению с январем. Последнее специалисты объяснили большим количеством выходных дней в первом месяце года, когда сделки не заключались.
По словам специалистов, увеличение спроса произошло за пределами ЦАО: максимальное количество сделок — 16 процентов — в первые месяцы года провели в районе Ленинградского проспекта. Второе место у Ленинского проспекта (13 процентов), третье разделили Тверская улица, Кропоткинская, Арбат и район Кремля (по 11 процентов).
Ранее были перечислены самые популярные для покупки жилья в новостройках столичные округа. Наибольший спрос на квартиры в новостройках зафиксировали в Троицке и Новой Москве.