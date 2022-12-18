Москвичи массово забронировали столики в элитных ресторанах на Новый год

Москвичи массово устремились бронировать столики в элитных ресторанах на новогоднюю ночь, сообщает РБК со ссылкой на представителей рынка. По состоянию на середину декабря в ряде заведений Novikov Group, Ginza Project и других известных холдингов забронированы от 70 до 100 процентов мест, уточнила основательница агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева.

Ажиотаж подтвердили и в сети «Рестораны Раппопорта». Два из трех заведений холдинга, «Dr. Живаго» и Beluga, были практически полностью забронированы на праздничную ночь еще в начале декабря. В ресторане Pavillion на Патриарших прудах заняты около 70 процентов столиков. Совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers (Vasilchuki Chaihona № 1, фудмолл «Депо», рестораны Ruski и Birds в Москва-Сити) Алексей Васильчук сообщил, что в его ресторанах, работающих в новогоднюю ночь, осталось лишь около 20 процентов свободных мест.

Практически полная посадка ожидается и в других элитных столичных заведениях: Sixty, Mercedes Bar, Twins Garden и Savva. Однако в Москве имеются менее популярные места: к примеру, в заведениях Patriki и Ava (входят в компанию Pinskiy & Co. Антона Пинского, партнера Аркадия Новикова) забронировано пока 30-40 процентов столов, аналогичная ситуация наблюдается в ресторане Artest холдинга Novikov Group. Рестораны «Сахалин», White Rabbit и «Гвидон» группы White Rabbit Family на данный момент забронированы на 70 процентов.

Ранее россияне начали активно бронировать коттеджи в Подмосковье на Новый год. Спрос на аренду загородных домов резко увеличился в середине декабря.