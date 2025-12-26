Элитный автомобиль Ларисы Долиной попал в аварию в Москве

Минивэн высшего класса Toyota Alphard, принадлежащий певице Ларисе Долиной, попал в аварию в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авария произошла в Строгино около двух месяцев назад. В машине знаменитости при столкновении с Volkswagen оказались повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. В результате аварии никто не пострадал.

Предварительно, ремонт элитного авто 2024 года выпуска мог обойтись примерно в один миллион рублей. Большая часть этой суммы пришлась на детали, которые сложно купить.

Как уточняется, автомобиль певица приобрела в апреле 2025 примерно за 16 миллионов рублей.

В четверг, 25 декабря, Мосгорсуд повторно рассмотрел и удовлетворил иск предпринимательницы Полины Лурье о выселении Долиной из квартиры в центре Москвы. Он постановил, что народная артистка РФ должна съехать из квартиры в Хамовниках, а также, помимо себя, выписать дочь и внучку.