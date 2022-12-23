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13:33, 23 декабря 2022
1 мин.

Елку из алкогольных бутылок установили в центре Москвы

Елку из алкогольных бутылок установили в центре Москвы
Фото: Telegram-канал «Москва сейчас»

В центре столицы установили елку, сделанную из алкогольных бутылок. Фото необычной праздничной композиции опубликовали в Telegram-канале «Москва сейчас».

Дерево составлено из перевернутых вверх дном винных бутылок и украшено подсветкой. Источник уточнил, что елку заметили около станции метро «Площадь революции».

Бутылочное дерево вызвало бурную реакцию у пользователей сети. Фото елки набрало более 700 одобрительных реакций фолловеров. Однако нашлись и те, кто счел подобное украшение неуместным — они оставили под постом отрицательные реакции.

Ранее москвичам назвали лучшие места для новогодних фото в столице. К примеру, центральную аллею ГУМа уже декорировали расписанными под гжель инсталляциями-кокошниками и санями Деда Мороза.

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