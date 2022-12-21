Названы лучшие места для новогодних фото в Москве

Лучшие в Москве места для новогодних фотосессий, а также самая интересная иллюминация названы в материале «Мосленты».

Стало известно, что центральную аллею ГУМа уже декорировали расписанными под гжель инсталляциями-кокошниками и санями Деда мороза. Там также открыта урашенная гирляндами ярмарка. А с 25 декабря по 20 января сделать фотографии на память можно будет на Красной площади у главной праздничной ели страны.

Кроме того, рядом с Ростокинским акведуком традиционно установили световые фигуры полярных медведей. Фирменными новогодними украшениями стали световые арки из гирлянд, которые смонтированы на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере и на Кузнецком мосту. Световая арка-шатер появилась и у фонтана Витали на площади Революции. Световые консоли украсили Москворецкую, Софийскую и Раушскую набережные, а световые тоннели оборудуют на Никитском и Тверском бульварах.

Ранее директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко назвала дату зарождения традиции украшать столичный транспорт к Новому году.