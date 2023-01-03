Мужчина жестоко зарезал свою сожительницу в Москве

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний мужчина, который жестоко зарезал свою сожительницу в квартире на севере столицы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

«По данным следствия, 3 января 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Полины Осипенко в городе Москве, обнаружено тело женщины 1988 года рождения. При осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран», — говорится в сообщении.

В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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