«Энергичный танец» девушки в вагоне московского метро попал на видео

«Танцует под музыку в наушниках, чего такого-то?», «Если человек жестикулирует под музыку и никого не стесняется, то в этом нет ничего плохого», «Она молодец: никому не мешает, сама радуется, многим этого не хватает», «Люби и наслаждайся, пока у тебя есть такая возможность», «Молодец. Нужно кайфовать тогда, когда хочется», «Счастливый человек. Даже немного завидую ей», — написали россияне. «Это энергичный танец!» — вспомнила известную цитату из кинофильма «Афоня» одна из подписчиц.

Ранее хип-хоп-танцы в столичном метро попали на видео и возмутили пользователей сети. На кадрах ролика запечатлено, как двое молодых людей включили громкую музыку в вагоне и устроили танцевальный поединок.