Замеченный прохожими на улице в Москве енот попал на видео
Енота заметили на улице в столице и сняли на видео прохожие. Записью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».
«На дереве около парка "Теплый стан" уже около двух дней сидит енот. Прохожие его подкармливают», — сообщил автор поста. Каким образом животное туда попало, на данный момент неизвестно.
Многих пользователей увиденное сильно обеспокоило. Несколько человек заявили, что прохожим следовало бы забрать животное к себе, вместо того чтобы просто снимать его на камеру. «Плохая идея. Это дикое животное», «Это же не кошка, чтобы просто так снять с дерева и забрать», — ответили им.
От юзеров поступили также предположения, что енота либо выкинули недобросовестные хозяева, либо он сам сбежал от кого-то. «В Росприроднадзор никто до сих пор не додумался позвонить? Дайте точный адрес, я это сделаю», — вызвалась одна из участниц дискуссии. «Ребята не кормите с рук зверей, бешенство никто не отменял», — заметила другая.
Ранее на поручне вагона московского метро заметили безбилетного пассажира. Им оказалась залетевшая в подземку птица.