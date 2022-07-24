Замеченный прохожими на улице в Москве енот попал на видео

Енота заметили на улице в столице и сняли на видео прохожие. Записью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

«На дереве около парка "Теплый стан" уже около двух дней сидит енот. Прохожие его подкармливают», — сообщил автор поста. Каким образом животное туда попало, на данный момент неизвестно.

Многих пользователей увиденное сильно обеспокоило. Несколько человек заявили, что прохожим следовало бы забрать животное к себе, вместо того чтобы просто снимать его на камеру. «Плохая идея. Это дикое животное», «Это же не кошка, чтобы просто так снять с дерева и забрать», — ответили им.