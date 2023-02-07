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12:02, 07 февраля 2023
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Жители Подмосковья обнаружили у себя в ванной енота

Жители Подмосковья обнаружили у себя в ванной енота
Фото: Chris Ensminger / Unsplash

Енота обнаружили у себя в ванной жители частного дома в поселке Тучково. Животное проникло на участок в отсутствие владельцев и устроило в доме погром, сообщает агентство «Москва».

Россияне вызвали домой специалистов по отлову животных. Хищника отправили на ветеринарную станцию. Выяснилось, что енот здоров, и, скорее всего, сбежал от прежних хозяев. Эксперты решили поместить его в местный контактный зоопарк.

Ранее москвич обнаружил в туалете своей квартиры летучую мышь. По его словам, рукокрылое могло попасть в квартиру с потоками воздуха из коллекторов, поднимающихся с нижних этажей.

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