«Эпичная битва» промоутеров в костюмах Хаги Ваги и цыпленка попала на видео

Драка промоутеров в костюмах зубастого персонажа хоррор-игры Хаги Ваги и цыпленка попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Два плюшевых промоутера что-то не поделили», — подписали администраторы канала ролик, на котором запечатлена драка двух ростовых кукол. Промоутер в образе Хаги Ваги атаковал рекламщика в костюме коробки с изображением цыпленка: толкал его и пинал ногами. При этом в объектив камеры попал прохожий, который смотрел на происходящее и улыбался.