«Эпичная битва» промоутеров в костюмах Хаги Ваги и цыпленка попала на видео
В Москве подрались промоутеры в костюмах Хаги Ваги и цыпленка.
Драка промоутеров в костюмах зубастого персонажа хоррор-игры Хаги Ваги и цыпленка попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Два плюшевых промоутера что-то не поделили», — подписали администраторы канала ролик, на котором запечатлена драка двух ростовых кукол. Промоутер в образе Хаги Ваги атаковал рекламщика в костюме коробки с изображением цыпленка: толкал его и пинал ногами. При этом в объектив камеры попал прохожий, который смотрел на происходящее и улыбался.
«Борьба за территорию», «Хаги Ваги разозлился», «Умора», «Зато не больно», «Я за коробочку. Эта кукла мне всегда не нравилась», «Так это комично смотрится со стороны», «Эпичная битва», — написали пользователи мессенджера.
Ранее в Подмосковье драка охранника супермаркета с покупателем попала на видео.