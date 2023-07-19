18-летняя россиянка насмерть разбилась при падении с эстакады в Москве

18-летняя россиянка и ее 23-летний спутник упали с эстакады на востоке Москвы, сообщает MK.RU. Девушка разбилась насмерть, молодого человека госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

Пострадавший и погибшая оказались жителями Армавира. По словам молодого человека, он распивал спиртные напитки и не помнит, как оказался под эстакадой. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве молодой человек разбился на электросамокате. Пострадавший не справился с управлением и перелетел через руль транспортного средства.