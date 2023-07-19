13:10, 19 июля 2023
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18-летняя россиянка насмерть разбилась при падении с эстакады в Москве
18-летняя жительница Армавира упала с эстакады в Москве и разбилась насмерть.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
18-летняя россиянка и ее 23-летний спутник упали с эстакады на востоке Москвы, сообщает MK.RU. Девушка разбилась насмерть, молодого человека госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.
Пострадавший и погибшая оказались жителями Армавира. По словам молодого человека, он распивал спиртные напитки и не помнит, как оказался под эстакадой. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее в Москве молодой человек разбился на электросамокате. Пострадавший не справился с управлением и перелетел через руль транспортного средства.