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15:22, 19 декабря 2022
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Тишковец пообещал москвичам «эталонную зиму» на Новый год

Тишковец пообещал москвичам «эталонную зиму» на Новый год
Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

«Эталонную зиму» на Новый год пообещал москвичам в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным прогнозам, синоптическая ситуация в Центральной России с 31 декабря на 1 января обусловится областью повышенного атмосферного давления, а регион окажется в мешке холодного полярного воздуха», — написал синоптик.

Тишковец предположил, что на Новый год в Москве будет относительно лунная ночь с минимальной вероятностью осадков, слабым ветром, морозами от минус 8 до минус 13 градусов и сугробами не менее 20-30 сантиметров.

Ранее синоптик назвал дату прихода потепления в Москву.

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