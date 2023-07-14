Эвакуация людей из офиса ВГТРК в центре Москвы попала на видео

По данным канала, вскоре после поступления в здание телекомпании конверта с белым веществом неизвестного происхождения на место прибыли полицейские, пожарные и четыре кареты скорой помощи. Несколько человек вывели на улицу и увезли.

Вещество будет отправлено на экспертизу. Информации о пострадавших нет.

Ранее письмо с неизвестным порошком прислали в посольство Финляндии в Москве.