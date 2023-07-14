16:24, 14 июля 2023
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Эвакуация людей из офиса ВГТРК в центре Москвы попала на видео
Врачи увезли нескольких человек после получения в офисе ВГТРК конверта с белым веществом.
Кадр: Telegram-канал Baza
Нескольких человек увезли врачи после получения в офисе ВГТРК в Москве конверта с белым веществом. Момент выведения людей в масках из здания на 5-й улице Ямского Поля попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Baza.
По данным канала, вскоре после поступления в здание телекомпании конверта с белым веществом неизвестного происхождения на место прибыли полицейские, пожарные и четыре кареты скорой помощи. Несколько человек вывели на улицу и увезли.
Вещество будет отправлено на экспертизу. Информации о пострадавших нет.
Ранее письмо с неизвестным порошком прислали в посольство Финляндии в Москве.