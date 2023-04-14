Письмо с неизвестным порошком прислали в посольство Финляндии в Москве

О получении письма с неизвестным порошком сообщило посольство Финляндии в РФ. Сообщение ведомства цитирует РИА Новости.

«В посольство Финляндии в Российской Федерации было доставлено три письма, при открывании первого из которых был обнаружен порошок», — сообщили в дипмиссии Хельсинки в Москве.

Письма передали для изучения правоохранительным органам. Посольство Финляндии по факту случившегося обратилось в МИД.

Ранее пакет с гранатами обнаружили на территории посольства Швейцарии в центре Москвы.. На место вызвали полицию и саперов.