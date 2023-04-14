13:47, 14 апреля 2023
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Письмо с неизвестным порошком прислали в посольство Финляндии в Москве
Посольство Финляндии в Москве сообщило о получении письма с неизвестным порошком.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
О получении письма с неизвестным порошком сообщило посольство Финляндии в РФ. Сообщение ведомства цитирует РИА Новости.
«В посольство Финляндии в Российской Федерации было доставлено три письма, при открывании первого из которых был обнаружен порошок», — сообщили в дипмиссии Хельсинки в Москве.
Письма передали для изучения правоохранительным органам. Посольство Финляндии по факту случившегося обратилось в МИД.
Ранее пакет с гранатами обнаружили на территории посольства Швейцарии в центре Москвы.. На место вызвали полицию и саперов.