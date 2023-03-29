Эвакуация посетителей из столичного ТЦ «Колумбус» попала на видео

Пользователи в комментариях написали, что именно в этом ТЦ часто можно услышать подобные объявления. Многие комментаторы отметили большое количество посетителей в разгар рабочего дня. «Столько людей в середине рабочей недели. Сегодня, что, выходной?» — возмутились подписчики.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Павловском Посаде загорелась электричка с пассажирами.