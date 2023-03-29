Эвакуация посетителей из столичного ТЦ «Колумбус» попала на видео
Опубликовано видео эвакуации посетителей из столичного ТЦ «Колумбус» из-за угрозы взрыва.
В столичном ТЦ «Колумбус» после сообщения о минировании началась эвакуация посетителей. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».
По имеющейся информации, людей стали выводить из торгово-развлекательного комплекса из-за угрозы взрыва. В опубликованном ролике слышно, как посетителей по громкой связи просят срочно покинуть здание.
Пользователи в комментариях написали, что именно в этом ТЦ часто можно услышать подобные объявления. Многие комментаторы отметили большое количество посетителей в разгар рабочего дня. «Столько людей в середине рабочей недели. Сегодня, что, выходной?» — возмутились подписчики.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Павловском Посаде загорелась электричка с пассажирами.