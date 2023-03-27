09:57, 27 марта 2023
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В Подмосковье загорелась электричка с пассажирами
РЕН ТВ: электричка с пассажирами загорелась на станции в Павловском Посаде.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Экспресс Владимир — Москва с пассажирами внутри загорелся на железнодорожной станции в подмосковном Павловском Посаде. ЧП произошло около восьми утра с понедельник, 27 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По имеющейся информации, возгорание зафиксировали в первом вагоне электрички. Находившихся внутри людей оперативно эвакуировали на улицу. За 20 минут пожарные полностью ликвидировали возгорание.
Ранее сообщалось, что коляска с четырехмесячным младенцем упала с перрона перед прибывающим поездом на железнодорожной платформе в Балашихе. Машинист успел экстренно затормозить перед коляской, чем сохранил жизнь малышу. Позже его наградили.