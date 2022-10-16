Назван способ сохранения еврейских традиций после Великой Отечественной войны

Способ сохранения еврейских традиций после Великой Отечественной войны в беседе с «Мослентой» назвал 85-летний пенсионер Михаил Груденберг. По его словам, это отмечание религиозных праздников.

Собеседник рассказал, что после войны его родители не были сильно верующими людьми. Однако мать воспитывалась в иудейских традициях, поэтому старалась устраивать положенные праздники — Песах, Рош ха-Шана, Йом-кипур, Суккот.

«Папа мой хорошо знал иврит, потому что несколько лет проучился в иешиве, где изучал Талмуд. Но с мамой говорил дома на идиш, так что и я его в детстве неплохо освоил. Но, вылетев из семьи достаточно рано в силу самых разных связанных с войной событий и сменив пять школ, стал язык забывать», — поделился Грутенберг.

Ранее режиссер театра «Шалом» назвал популярные среди евреев места столицы.