Участники «Фабрики звезд» воссоединятся в честь юбилея проекта

В честь 20-летия «Фабрики звезд» участники всех сезонов шоу воссоединятся в Москве. 22 апреля в зале МТС Live Холл пройдет посвященный телепроекту гала-концерт, сообщили «Мосленте» в пресс-службе проекта.

На юбилейном вечере выступят: Юлия Паршута, Никита Малинин, Марк Тишман, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Наталья Подольская, Юлия Савичева, Прохор Шаляпин, Дмитрий Колдун, Доминик Джокер, Михаил Гребенщиков, группа «Тутси», Юлия Михальчик и другие артисты, в разные годы принимавшие участие в «Фабрике звезд». Они исполнят песни, впервые прозвучавшие в рамках телепроекта. Завершится масштабное шоу исполнением хита «Круто, ты попал на TV».

Первый сезон «Фабрики звезд» вышел на телеэкраны осенью 2002 года. Это было первое в России музыкальное шоу, где зрители могли следить за закулисной жизнью артистов и влиять на то, кто из них дольше пробудет в проекте.

В общей сложности «Фабрика звезд» выходила на экраны десять лет и подарила российской эстраде десятки известных артистов. Нескольким из них удалось прорваться на международный уровень и добиться популярности за границей.

Вести гала-шоу в МТС Live Холле будет постоянная ведущая «Фабрики звезд» на ТВ Яна Чурикова.

Ранее известная выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева описала своих поклонников.