Известная выпускница «Фабрики звезд» описала своих поклонников

Своих поклонников описала в интервью «Мосленте» известная певица, выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева. По ее словам, это люди в возрасте 25-45 лет.

«Мой слушатель — человек достаточно интеллигентный. Его ценности: искренность, честность, доброта, любовь, уважение к себе и окружающим», — считает артистка.

По мнению Савичевой, ее поклонники любят хорошую и глубокую музыку, какую она и пишет. Певица отметила, что в своих песнях она всегда пытается донести настоящие, искренние эмоции. Люди это чувствуют и переживать вместе с ней, добавила исполнительница.

Ранее поклонники раскритиковали новогоднее платье беременной певицы Ханны.