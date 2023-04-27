Мошенники начали создавать фейковые приложения госкомпаний

Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью фейковых приложений госкомпаний. Об этом журналистам рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, его слова передает ТАСС.

За установку и регистрацию в приложении, якобы разработанном для инвестирования, аферисты предлагают пользователям получить акции компании. Узнав личные данные клиентов, мошенники начинают звонить им и предлагать перевести деньги, обещая большой доход, пояснил Печатников.

Клиенты переводят средства, видят в приложении, как повышается доход. После этого пользователям разрешают вывести со счета часть денег, якобы полученных от удачных инвестиций. Однако когда жертва решает снять все деньги со счета, аферисты перестают выходить на связь, а само приложение дает сбой в работе.

Эксперт перечислил признаки, по которым можно заподозрить мошеннические действия: обещания высокого дохода, легкая регистрация в приложении, вывод денег на карту физического лица, а не на банковский счет.

Ранее была раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег в цифровые рубли.