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20:40, 24 октября 2022
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В Подмосковье открыли ферму пауков и тараканов

В Подмосковье открыли ферму пауков и тараканов
Фото: Ed van duijn / Unsplash

Ферму с пауками и разными насекомыми открыли в Подмосковье, сообщает Министерство сельского хозяйства области. Владельцем стал известный в регионе владелец улиточной и крокодиловой ферм Сергей Балаев.

«Благодаря необычному увлечению Сергея в регионе создан центр притяжения туристов. Здесь собраны уникальные насекомые, а также ряд экзотических животных. Для любителей деликатесных улиток на территории работает местный ресторан. Это очень интересный проект, который демонстрирует, как могут развиваться частные фермерские хозяйства», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Посмотреть на колонии муравьев, на несколько видов экзотических тараканов, гигантских кузнечиков, пауков и другую живность можно на территории «Экодеревушки» Коломенского городского округа. По словам Балаева, сейчас задача фермы состоит в освоении процесса разведения, чтобы в дальнейшем не зависеть от заграничных поставок.

Ранее в Подмосковье заметили редких насекомых розово-желтого цвета — мотыльков из семейства бражников. Они появились на территории Балашихи.

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