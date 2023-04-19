Стали известны подробности проведения фестиваля CERAMANIA в Москве
Фестиваль-маркет CERAMANIA пройдет в Москве с 29 по 30 апреля.
Подробности проведения петербургского фестиваль-маркета в 2023 году стали известны «Мосленте». В пресс-службе мероприятия сообщили, что оно пройдет в Музее Москвы на Зубовском бульваре с 29 по 30 апреля.
Фестиваль пройдет в расширенном формате CERAMANIA+. Это значит, что на маркете можно будет приобрести не только посуду и предметы искусства из керамики и фарфора, но и увидеть работы мастеров из 34 городов России, работающих со стеклом, деревом, тканью и металлом.
«Волнительно и ценно делать фестиваль в самом центре Москвы, в модном пространстве, — это отвечает нашей цели сделать керамику и другие предметы ручной работы понятными и популярными»
Анна Горфинкель
Создательница CERAMANIA
Гости смогут поучаствовать в гончарных мастер-классах и мастер-классах по изготовлению свечей, отправиться на фудкорт, посетить детскую программу и выставку «Земля», организованную совместно с журналом «Жги». Там керамисты представят свои арт-объекты и размышления на тему, стихии, с помощью которой они реализуют свои творческие идеи.
Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «Дикая Мята» в это году пройдет с 16 по 18 июня в Тульской области.