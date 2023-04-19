Стали известны подробности проведения фестиваля CERAMANIA в Москве

Подробности проведения петербургского фестиваль-маркета в 2023 году стали известны «Мосленте». В пресс-службе мероприятия сообщили, что оно пройдет в Музее Москвы на Зубовском бульваре с 29 по 30 апреля.

Фестиваль пройдет в расширенном формате CERAMANIA+. Это значит, что на маркете можно будет приобрести не только посуду и предметы искусства из керамики и фарфора, но и увидеть работы мастеров из 34 городов России, работающих со стеклом, деревом, тканью и металлом.