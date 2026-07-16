Фестиваль «Две реки» состоится в Москве 19 июля

Фестиваль «Две реки» пройдет 19 июля в Парке искусств «Музеон» и акватории Москвы-реки. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента спорта города Москвы — организатора мероприятия.

Программа разделят на две площадки. В акватории Москвы-реки, на участке от памятника Петру I до Крымского моста, пройдут заезды по академической гребле с участием профессиональных спортсменов, студенческих и любительских команд. Также предусмотрены соревнования на лодках классов «Дракон» и «Викинг».

В рамках фестиваля планируется установить мировые рекорды по максимальному количеству спортсменов, одновременно выступающих в акватории в дисциплинах гидрофлай, фристайл, мотосерф и ранэбаут. Еще одна площадка разместится в Парке искусств «Музеон». Здесь пройдут мастер-классы по катанию на сапбордах, показательные выступления по гидрофлаю.

Музыкальную программу откроет выступление группы 5sta Family. Завершит фестиваль концерт JONY на плавучей сцене-барже. Ведущими фестиваля станут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев.

В Москве с 8 по 9 июля прошел III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Ранее стало известно, что в этом году в рамках мероприятия 150 пар одновременно заключат браки.