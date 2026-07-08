В Москве стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль

В Москве с 8 по 9 июля пройдет III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». В этом году в рамках мероприятия 150 пар одновременно заключат браки, пишет msk1.ru.

Организаторами фестиваля стали Национальный центр «Россия», московское правительство, а также столичное управление ЗАГС. В этом году мероприятие впервые обрело международный статус — кроме россиян, на фестивале поженятся и иностранные влюбленные.

Церемонии бракосочетания будут проходить не только в столице, но и в филиалах Наццентра «Россия» во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске. Позже подобные площадки намерены открыть и в Рязани и Севастополе.

Участников события поприветствовал президент России Владимир Путин. Он пожелал молодоженам удачи и поздравил их с началом семейной жизни, заметив, что теперь их судьбы крепко связаны друг с другом.

Ранее стал известен самый популярный возраст для свадьбы среди москвичей. Выяснилось, что жители столицы вступают в брак в возрасте от 23 до 30 лет.