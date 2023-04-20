В центре Москвы пройдет фестиваль комиксов

Ежегодный Московский Международный фестиваль комиксов «КомМиссия» и выставка «КОМИКС МИССИЯ. Эволюция рисованных историй в России» откроются в Медиацентре «Зарядье» в пятницу, 21 апреля. Его посетители узнают историю возникновения отечественного комикса «из глубины веков до наших дней», рассказали «Мосленте» в пресс-службе проекта. Это первый в России и один из самых крупных в Европе фестивалей, посвященных рисованным историям.

«Мероприятие пройдет на площадке рядом с Красной площадью, что свидетельствует о признании комикса важной частью современной культуры», — процитировали в пресс-службе директора фестиваля Алима Велитова.

В субботу, 22 апреля, на «КомМиссии» пройдет «парад авторов». Гостей ждут яркие презентации и мастер-классы. Вечером состоится церемония награждения лучших отечественных авторов комиксов в девяти номинациях.

В воскресенье, 23 апреля, организаторы предложат посетителям фестиваля порассуждать о комиксах будущего — о том, какие трансформации они могут пережить в ближайшие 10-15 лет и как изменится роль художника. Завершится фестиваль творческим перформансом «Бюро графического перевода»: художники и музыканты будут сочинять и рисовать истории на заданные темы в режиме импровизации.

Лучшие работы участников фестиваля займут свои места на выставке «КОМИКС МИССИЯ. Эволюция рисованных историй в России», которая продлится до 27 августа.

У фестиваля будет и своя образовательная программа. На еженедельных мастер-классах посетители «Зарядья» смогут обучиться рисованию и созданию комиксов, узнать, как снимается документальное кино, поговорить с экспертами об искусственном интеллекте, кризисе контента, о сценариях развития поп-музыки в XXI веке и даже о причинах выгорания на креативной работе.

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