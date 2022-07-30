«Философа» в халате и тапочках заметили в Подмосковье

На кадрах видно, как россиянин в домашней одежде целенаправленно пересекает проезжую часть. «В Люберцах можно увидеть разных интересных личностей — на улице Попова замечен философ», — прокомментировала видео администрация канала.

Ролик развеселил пользователей сети. «Летом вообще по кайфу, можно и в халате выйти за пивом», «Ну, вот так сел попить утренний кофе, а выяснилось, что молоко закончилось», — пошутили фолловеры. Некоторые рассказали, что не раз видели необычно одетого мужчину в окрестностях.

Кто-то отметил, что в прогулке в халате по улице нет ничего предосудительного. «Халат относится все же к белью, а не к верхней одежде. Ну вышел человек в таком виде, может, у него были непреодолимые обстоятельства, толкнувшие его на этот поступок», — предположили в комментариях.

Ранее в Москве заметили женщину в кандибобере. Пользователи сравнили ее с самыми разными персонажами — няней из сказки писательницы Астрид Линдгрен Фрекен Бок, императрицей Екатериной Великой, героиней романа писателя Льва Толстого Анной Карениной, героиней легендарного мема с красной шляпой на голове.