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Назван лучший способ сохранения сбережений

Назван лучший способ сохранения сбережений
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

На фоне укрепления национальной валюты, хранить сбережения лучше в рублях. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал экономист Денис Ракша.

Эксперт объяснил, что доллары и евро сейчас покупать бессмысленно, так как иностранная валюта приходит в страну и не уходит, и в этой ситуации происходит укрепление рубля.

По словам собеседника, самым привлекательным инвестиционным инструментом и способом сохранения сбережений является российский рубль, поскольку национальная валюта растет, и по всей видимости будет продолжать расти на протяжении обозримого будущего.

Ранее эксперт по финансам, трейдер и инвестор Никита Демин назвал плюсы и минусы банковского вклада в рублях.

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