Одинокого фламинго заметили на реке в Подмосковье

На реке Оке в районе Серпухова и Пущино заметили одинокого розового фламинго. Фото экзотичной птицы появилось в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На снимках видно, что фламинго прогуливается в воде подмосковного водоема. По данным источника, ранее птицу видели на городском пруду в Серпухове.

Судьба фламинго беспокоит местных жителей, которые переживают за неприспособленность птицы к условиям центральной России, отметили в группе.

Ранее в одном из спальных районов Москвы заметили верблюда, отдыхающего на поляне у жилых домов. Выяснилось, что животное зовут Гоша и его замечали в окрестностях и ранее.