12:25, 30 июля 2023
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Одинокого фламинго заметили на реке в Подмосковье
Одинокого фламинго заметили на реке Оке в районе Серпухова.
Фото: Arvind Telkar / Unsplash
На реке Оке в районе Серпухова и Пущино заметили одинокого розового фламинго. Фото экзотичной птицы появилось в Telegram-канале «Москва с огоньком».
На снимках видно, что фламинго прогуливается в воде подмосковного водоема. По данным источника, ранее птицу видели на городском пруду в Серпухове.
Судьба фламинго беспокоит местных жителей, которые переживают за неприспособленность птицы к условиям центральной России, отметили в группе.
Ранее в одном из спальных районов Москвы заметили верблюда, отдыхающего на поляне у жилых домов. Выяснилось, что животное зовут Гоша и его замечали в окрестностях и ранее.