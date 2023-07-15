Отдыхающего верблюда заметили в спальном районе Москвы

В одном из спальных районов Москвы заметили верблюда, отдыхающего на поляне у жилых домов. Фото животного опубликовали в группе «Южное Бутово М125» во «ВКонтакте».

В администрации группы сообщили, что верблюда зовут Гоша. Его замечали в районе и ранее. «Будем следить за его перемещениями», — отметили в сообществе.

«Симпатичный верблюд какой», «Южнобутовское море — рай земной», «Фауной надо наслаждаться», — написали комментаторы.

Некоторые вспомнили, что ранее в районе неоднократно замечали коз. Парнокопытные лежат на асфальте и траве газона, греются на солнце, не пугаются прохожих и становятся героями многочисленных роликов.