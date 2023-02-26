Необычный флешмоб московских автомобилистов оценили пользователи сети

Столичные автомобилисты устроили необычный флешмоб в районе Митино. Фото с акции опубликовали в группе «ДТП и ЧП Москва» во «ВКонтакте».

150 владельцев автомобилей Mini Cooper припарковали машины в форме снеговика с улыбающимся лицом и пуговицами. Снимок для флешмоба был снят с дрона, уточнил «Москвич Mag».

Пользователи сети оценили инициативу автомобилистов: кадр набрал сотни лайков и тысячи просмотров от фолловеров.

Ранее пользователи сети оценили лайфхак москвича по защите авто от снега. Видео авторского метода мужчины стало популярным в сети.