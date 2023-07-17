В Москве открыли не работавший 40 лет исторический фонтан

На ВДНХ около павильона №30 «Микробиологическая промышленность» открыли не работавший 40 лет исторический фонтан, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Керамический фонтан, изображающий букет масличных растений, был построен в начале 1950-х годов. Последние десятилетия фонтан не функционировал, на облицовке и бетонном основании практически не сохранились целые детали, а основная часть в виде цветка была утрачена.

Изначально детали фонтана отливали в подмосковной Гжели на экспериментальном заводе, который сейчас уже не работает. Однако нашлись мастера, которые взялись за реставрацию скульптуры.

Реставраторы отлили заново керамические детали по сохранившимся архивным материалам. Крупногабаритные керамические изразцы воссоздали по технике восстановительного обжига, которой владеют лишь немногие специалисты, отметил куратор проекта реставрации павильонов ВДНХ от Департамента капитального ремонта города Игорь Пурынов.

Кроме того, при реставрации были проложены новые инженерные коммуникации и оборудование. Специалисты сделали из бетона нижнюю и среднюю чаши с основанием, внутри которого теперь находятся стальные трубы для воды. Верхняя часть объекта керамическая. Высота монумента составляет 3,38 метра, отметили в пресс-службе.

Ранее, в декабре прошлого года, на Воробьевых горах спустя 40 лет вновь заработала эскалаторная галерея.