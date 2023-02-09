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04:19, 09 февраля 2023
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В центре Москвы обнаружили фонтан с питьевой водой

В центре Москвы обнаружили фонтан с питьевой водой
Фото: Александр Поляков / РИА Новости

В центре столицы обнаружили фонтан с питьевой водой: адрес назвал один из авторов сообщества «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

«Несмотря на то, что в Москве действительно очень много фонтанов, только в одном из них есть по-настоящему питьевая вода. Угадаете в каком?» — обратился рассказчик к подписчикам группы.

По его словам, отдельным краном с водопроводной водой, которая проходит через угольные фильтры, очищающие ее до состояния родниковой, оснащен фонтан «Александр и Натали» у Никитских ворот.

В комментариях юзеры отметили, что фонтан очень красивый, но усомнились в том, что воду из питьевого крана стоит пробовать. «Самый центр мегаполиса! Не знаю, мне кажется, лучше бутылку в магазине купить. Во избежание…» — поделился мыслями один из них.

Ранее в Москве нашли дом главного героя романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Много лет назад по адресу Мансуровский переулок, 9 проживал сотрудник Малого театра Сергей Топленинов, у которого часто гостил писатель.

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