В Москве изменили формат празднования Дня народного единства

В Москве привычный формат празднования Дня народного единства на Красной площади изменили на иммерсивный. Об этом ТАСС сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«В этом году мы решили изменить формат проведения Дня народного единства на Красной площади. Вместо парада будет организована большая программа. Особенностью комплекса мероприятий здесь станет его иммерсивность и вовлеченность горожан в атмосферу ноября 1941 года. С помощью трансляции на больших экранах кадров парада 1941 года посетители пройдут по Красной площади плечом к плечу с солдатами, уходившими прямо отсюда на фронт», — сказала она.

Драгунова добавила, что навигацией гостей будут заниматься девушки-регулировщицы в форме военных лет. По ходу движения посетители смогут попасть на «аудиоспектакль»: на световых кубах будут демонстрироваться фрагменты подлинных фронтовых писем, строки из которых зачитали известные актеры — их голоса будут звучать из установленных рядом репродукторов.

По словам Драгуновой, Красная площадь будет разделена на несколько зон с тематическими инсталляциями. Рядом с каждой ежедневно с 12:00 будут идти театрализованные зарисовки, в которых примут участие более 200 артистов.

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