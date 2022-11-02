Россияне назвали топ популярных направлений для путешествия на длинные выходные

Почти четверть россиян никогда не отправлялась в мини-путешествия на уикенд. Об отношении жителей страны к такому виду отдыха и о том, планируют ли они выезжать куда-либо на длинные выходные в ноябре, стало известно благодаря опросу, проведенному сервисами «Работа.ру» и «СберАвто». Его результаты появились в распоряжении РИА Новости.

Россияне назвали топ-3 популярных направлений — это Москва, Санкт-Петербург и Казань. На ноябрьские праздники отправиться в путешествие планируют 17 процентов участников опроса.

По имеющейся информации, 16 процентов опрошенных заявили, что выезжают в другие города на выходных раз в год, столько же россиян — раз в несколько лет. Два процента респондентов заявили, что путешествуют каждые выходные.

Аналитики отметили, что почти половина участников опроса рассказала, что в мини-путешествия они предпочитают ездить на автомобилях. Каждый третий выбирает автобус, каждый четвертый — поезд или электричку. 17 процентов респондентов признались, что летают только на самолетах.

Ранее были названы самые популярные российские направления в новогодние праздники.