Опубликованы фото ассортимента открывшегося на месте Zara трехэтажного магазина

Первый трехэтажный магазин Maag, открывшийся на месте Zara на Кузнецком мосту, заработал в Москве. Фото ассортимента новой торговой точки опубликовал Telegram-канал The Blueprint News.

На снимках видно, что в женском отделе продается базовая одежда пастельных и неоновых цветов. В ассортименте есть костюмы, платья, рубашки, кофты, топы и брюки.

По данным СМИ, женская обувь в Maag появится через месяц. В магазине также работает мужской отдел, где уже есть в наличии обувь, открыт зал с детскими товарами.

В The Blueprient News уточнили, что открытие универмага на Кузнецком мосту не афишировалось. Ранее СМИ сообщали, что магазины Maag откроются в Москве 27 апреля.