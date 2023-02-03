Опубликовано фото из кабины столичного капитана речного судна

Фото из кабины капитана электросудна, предназначенного для курсирования по Москве-реке, опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса.

«С началом речной навигации в Москве мы запустим комфортные и экологичные электросуда. Рабочее место капитана в них не только с эргономичным креслом, системой климат-контроля, но и с самым современным оборудованием для управления судном. Вести электротранспорт будут специалисты с многолетним опытом в речной и морской навигации», — говорится в сообщении.

Среди электронных помощников капитана есть судовой компьютер (моноблок), блок управления поворотом и скоростью, навигационное оборудование, управление судовыми системами, микрофон для связи с диспетчерскими службами и судами, кнопка аварийной остановки и управление системами видеонаблюдения.

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