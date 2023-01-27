Названы топ-3 интересных фактов о станции московского метро над Москвой-рекой

Топ-3 интересных фактов о станции московского метро, расположенной непосредственно над Москвой-рекой, назвала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Речь идет о «Воробьевых горах», которые в прошлом назвались «Ленинские горы».

«Во-первых, это самая длинная станция московской подземки: из-за того, что она связана с Лужнецким метромостом, протяженность платформы и подходов к ней превышает четверть километра», — сказала Бондаренко.

Кроме того, эта станция находится практически в невесомости. К ней невозможно подъехать ни на каком наземном городском транспорте.

Также «Воробьевы горы» — это единственная станция московского метро, которая 20 лет существовала в «фантомном» состоянии: она была закрыта в октябре 1983 года из-за аварийного состояния моста. Все это время поезда проезжали мимо, не высаживая пассажиров. Сначала составы следовали сквозь пустой зал на минимальной скорости, а затем появились объездные пути, и поезда начали обходить мост снаружи.

Обновленная станция заработала в декабре 2002 года.

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