Опубликовано фото нашествия клещей в Подмосковье

О нашествии клещей в Домодедовском районе Подмосковья сообщили очевидцы. Фото местных жителей опубликовали в Telegram-канале «Москва на максималках».

В кадр попали десять крупных паразитов, которых, по словам авторов снимка, они сняли с себя после 20-минутной прогулки. На канале призвали жителей региона к бдительности.

О начале сезона клещей Роспотребнадзор предупредил россиян в начале апреля. Специалисты ведомства посоветовали для прогулок на природе выбирать одежду светлых тонов с длинными рукавами и штанинами, пользоваться репеллентами, не ложиться на траву и внимательно осматривать себя и близких на наличие насекомых. При обнаружении присосавшегося к телу клеща и для его извлечения лучше всего обратиться в травматологический пункт.