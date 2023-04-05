Роспотребнадзор предупредил о начале сезона клещей

О начале сезона клещей предупредил россиян Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства советуют для прогулок на природе выбирать одежду светлых тонов с длинными рукавами и штанинами, пользоваться репеллентами, не ложиться на траву и внимательно осматривать себя и близких на наличие насекомых.

При обнаружении присосавшегося к телу клеща и для его извлечения лучше обратиться в травматологический пункт. Если удалось это сделать самостоятельно, в Роспотребнадзоре рекомендовали поместить насекомое в емкость с влажной ваткой и отнести в лабораторию на исследование. Это позволит выяснить, заражен ли клещ энцефалитом и боррелиозом.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о новом переносимом клещами вирусе.