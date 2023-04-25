Опубликованы фото первого московского ресторана Rostic's на месте бывшего KFC

В центре Москвы открылся первый в России ресторан Rostic's на месте бывшего KFC. Фото заведения после ребрендинга опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, что для оформления заведения использовали традиционные для KFC красно-белые цвета. Внутреннее пространство также декорировали в стиле, схожем с дизайном KFC. Изменились вывеска и логотип общепита: теперь над входом висит надпись Rostic's и отдельная буква R в красной рамке.

Ранее эксперт в сфере ресторанного маркетинга Ирина Авруцкая заявила, что клиенты общепита спокойно воспримут ребрендинг сети. «Многие гости даже в последние годы называли KFC "Ростиксами" по привычке. Так что возвращение к первоначальному названию, которое было у компании "Росинтер" до продажи бизнеса KFC, — это абсолютно логичное, понятное решение», — пояснила она.