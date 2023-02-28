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14:08, 28 февраля 2023
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Опубликовано фото с места крушения беспилотника в Подмосковье

Опубликовано фото с места крушения беспилотника в Подмосковье
Фото: Telegram-канал SHOT

Фото с места крушения беспилотника в Подмосковье опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) UJ-22 Airborne упал у объекта компании «Газпром» в Коломенском районе. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

Предположительно, дрон резко потерял высоту и упал, зацепившись за деревья и повредив крыло.

Ранее стало известно, что БПЛА нашли в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции.

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