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13:55, 28 февраля 2023
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В Подмосковье упал беспилотник

В Подмосковье упал беспилотник
Фото: РИА Новости

Беспилотник упал в Подмосковье, сообщил Telegram-канал SHOT.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нашли в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе, сообщил источник.

Инцидент прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что беспилотник упал в деревне Губастово.

«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — рассказал Воробьев.

Ранее над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге временно закрывали воздушное пространство. Самолеты, вылетевшие 28 февраля из Москвы в Санкт-Петербург, были вынуждены развернуться обратно.

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