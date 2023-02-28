В Подмосковье упал беспилотник

Беспилотник упал в Подмосковье, сообщил Telegram-канал SHOT.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нашли в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе, сообщил источник.

Инцидент прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что беспилотник упал в деревне Губастово.

«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — рассказал Воробьев.

Ранее над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге временно закрывали воздушное пространство. Самолеты, вылетевшие 28 февраля из Москвы в Санкт-Петербург, были вынуждены развернуться обратно.