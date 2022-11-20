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13:53, 20 ноября 2022
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Фото занимающихся любовью собаки и лиса вызвало восторг у пользователей сети

Фото занимающихся любовью собаки и лиса вызвало восторг у пользователей сети
Фото: Unsplash

Фото занимающихся любовью собаки и лиса вызвало восторг у пользователей сети. Кадр доступен для просмотра и обсуждения в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Освоившиеся лисы в Подмосковье», — подписал снимок автор поста. На фото лис встал на задние лапы и пристроился к собаке сзади.

«Норм так освоились», «Прикидывается собакой», «Рыжий и бесстыжий», «Хитрый лис», «В последнее время лисы что-то совсем озверели и расслабились», «"Главное, чтобы они были счастливы!" Так пела Милен Фармер», «Молодец, не растерялся!», «Щенков разберут на ура», — отреагировали на увиденное юзеры.

Многие начали размышлять на тему, как будет выглядеть потомство столь необычной пары. «Мне кажется, щенки получатся классные», — предположила одна из участниц дискуссии. «Никак они не будут выглядеть, слишком разные виды для потомства», — заявил другой.

Многие подписчики канала приняли снимок за фотошоп. «Отредактированное фото», «Мне кажется, это фотошоп, потому как хвост собаки опущен и сквозь лиса проходит», «И тень только от собаки на снегу», «Да конечно, фотошоп. Межвидового скрещивания у животных не может быть в дикой природе», — написали они.

«Эти скреститься могут, они же псовые, но потомства не будет, так как разное количество хромосом. А вот лоси с бобрами вряд ли захотят», — ответил сразу на несколько предположений юзер.

Ранее лисы занялись любовью в столичном электродепо «Измайлово». Один из сделанных очевидцами их спаривания снимков попал в сеть.

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