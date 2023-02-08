Опубликовано фото из закрывшегося магазина Zara в Москве

Фото из закрывшегося магазина Zara в московском ТЦ «Метрополис» опубликовала пользовательница сети в Telegram-канале «В женской шкуре». Помещение, где, по данным СМИ, должен был заработать магазин одежды под новым названием, пока пустует.

«Все вывезли, делают ремонт», — уточнила автор снимка. В кадр попал зал магазина со стендами и прилавками, на которых на данный момент нет товара.

Ранее источник сообщил, что новые торговые точки на месте Zara начнут работу в столице уже в эти выходные, 4 и 5 февраля. Однако открытие не состоялось.

По данным источников на рынке коммерческой недвижимости, торговая сеть будет называться Maag. «Это будет абсолютно другой магазин, который отличается, в первую очередь, коллекцией. Безусловным плюсом является то, что коллекция разрабатывается специально для России», — сообщила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.